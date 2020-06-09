Каким недугом чревато негативное мышление 

Многие эксперты нередко говорят о том, что недуги возникают из-за психологических проблем. Не так давно это подтвердили британские исследователи. Подробнее о том, к чему способно привести негативное мышление, — в материале "Рамблера".

Ученые из Университетского колледжа Лондона провели исследование, в котором приняли участие около 300 человек старше 50 лет. В своих анкетах респонденты поделились тем, как они переживают негативный опыт.

Специалисты хотели выяснить, насколько участники исследования склонны к постоянному "переживанию" негативных моментов из прошлого и тревоге за будущее. Кроме того, в ходе исследования учитывались и иные признаки депрессии и тревожности.

Помимо заполнения анкеты, участникам предлагалось пройти тесты на память, внимание, пространственное мышление и языковые способности. В конце концов выяснилось, что у пессимистов за четыре года ухудшилась память и появились проблемы с когнитивными способностями. В то же время у респондентов с позитивным мышлением результаты тестов были гораздо лучше.

Данное исследование натолкнуло ученых на мысль, что восприятие мира в темных тонах может быть чревато впоследствии болезнью Альцгеймера:

«Депрессия и тревожность в зрелом и старшем возрасте уже рассматривались как факторы развития деменции. Мы выяснили, что определенные паттерны мышления, связанные с депрессией и тревожностью, могут быть настоящей причиной, почему люди с этими расстройствами склонны к развитию деменции»,

— подчеркнула соавтор исследования Натали Марчант.