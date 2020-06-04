Как выбрать спрей от насморка 

Ролик рассказывает, как выбрать спрей для лечения насморка. Самыми безопасными средствами от заложенности носа считаются спреи на основе морской воды, но в некоторых случаях они не помогают. И тогда пациенты по собственной инициативе приобретают лекарства на основе сосудосуживающих веществ или гормонов. Правда, не все знают, что бесконтрольное применение таких препаратов усугубляет ситуацию и может привести к хроническому насморку.