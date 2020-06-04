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Как выбрать спрей от насморка 

Елена Красовская 6 часов назад
Ролик рассказывает, как выбрать спрей для лечения насморка. Самыми безопасными средствами от заложенности носа считаются спреи на основе морской воды, но в некоторых случаях они не помогают. И тогда пациенты по собственной инициативе приобретают лекарства на основе сосудосуживающих веществ или гормонов. Правда, не все знают, что бесконтрольное применение таких препаратов усугубляет ситуацию и может привести к хроническому насморку.
Ранее «Рамблер» рассказывал, что произойдёт с телом, если бросить курить.
Болезни и лекарства , Видео
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