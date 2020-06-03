Создана вакцина от меланомы и рака почки

Исследователи из НМИЦ онкологии им. Н. Н. Петрова создали новую вакцину против рака, которая может быть создана из собственных опухолевых клеток пациента. Ее применение увеличило пятилетнюю выживаемость до 25,1% пациентов и десятилетнюю выживаемость до 22% пациентов с III-IV стадиями меланомы кожи и рака почки. Исследователи также обнаружили, что на эффективность лечения злокачественных новообразований влияет уровень продукции опухолевыми клетками белка MICA, который блокирует рецепторы Т-лимфоцитов. Свою статью исследователи опубликовали в журнале The Oncologist.

Новую вакцину на основе аутологичных опухолевых клеток (собственных опухолевых клеток пациента), модифицированных геном tag7/PGRP-S российские исследователи начали разрабатывать еще в 2001-2009 годах. Тогда еще не существовало эффективных препаратов для иммунотерапии. Онкологи не верили, что можно «разбудить» противоопухолевый иммунитет, помочь ему обнаружить и уничтожить раковые клетки. Пациенты с меланомой и раком почки тогда получали только хирургическое лечение без лекарственной терапии, так как при таких дозах она оказывалась малоэффективной.

Группа исследователей из Института биологии гена РАН под руководством академика Георгия Георгиева во время экспериментов на мышах обнаружила ген tag7. Его внедрение в опухолевые клетки замедляло их рост. Предполагалось, что белок tag7 участвует в передаче сигнала антигенпрезентирующим дендритным клеткам, которые «показывают» T-лимфоцитам мишень для уничтожения.

Затем ученые обнаружили аналог гена tag7 в клетках иммунной системы человека. Они предположили, что его можно использовать в противоопухолевой терапии. Чтобы изготовить вакцину, ученые на первом этапе отобрали образцы опухоли пациентов. Затем авторы переносили образцы в культуру, трансфецировали геном tag7, после чего с помощью ионизирующего излучения уничтожали способность опухолевых клеток размножаться.

Трансфецированные опухолевые клетки могут жить в организме пациента до двух месяцев, не вызывая при этом онкологических заболеваний. При этом клеточные структуры могут синтезировать белок Tag7, который привлекает и активирует иммунную систему.

Полученный продукт вводили пациентам подкожно каждые три недели до прогрессирования заболевания или в течение двух лет с момента начала лечения. С 2001 по 2014 год в исследовании, которое проводилось на базе научного отдела онкоиммунологии НМИЦ онкологии им. Н. Н. Петрова, приняли участие 80 пациентов. Из них 68 с меланомой кожи и 12 с раком почки. У 26 (33%) пациентов медики установили III стадию заболевания, у 54 (67%) — IV стадию. В качестве адъювантной терапии вакцину получали 19 больных: 17 с меланомой, 2 с раком почки. В лечебном режиме, то есть после неполного удаления опухоли и уже после обнаружения метастазов — 61 пациент: 51 с меланомой кожи, 10 с раком почки. Никто из них не получал другого лечения.

С 2014 по 2018 год ученые наблюдали за пациентами. Оказалось, что пятилетняя общая выживаемость в совместной группе больных и меланомой, и раком почки составила 25,1%. Различий в общей выживаемости между ними не было. При этом десятилетняя общая выживаемость составила 22% для пациентов с меланомой кожи, 42% — для пациентов с меланомой кожи с благоприятным прогнозом. Для сравнения, обычно пятилетняя общая выживаемость больных с меланомой кожи, получавших ипилимумаб (иммуноонкологический препарат), составила 17%.

В ходе исследования ученые также пытались выяснить, благодаря чему лечение геномодифицированной вакциной было эффективно для одних пациентов и не эффективно для других. Для этого они оценивали свойства опухоли, индивидуальные у каждого пациента. Выяснилось, что прогноз выживаемости коррелирует с уровнем белка MICA. Если этот белок избыточно продуцируется опухолевыми клетками, то его молекулы попадают в опухолевое микроокружение, а затем в кровоток, где соединяются с рецепторами на Т-лимфоцитах и NK-клетках (клетках-киллерах) и блокируют их способность уничтожать раковые. Таким образом, от присутствия белка MICA зависела эффективность лечения пациента.