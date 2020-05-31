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Российских курильщиков захотели бесплатно лечить от зависимости 

Lenta.ru 6 часов назад
Российских курильщиков захотели лечить бесплатно
Фото: Globallookpress.com
Член комитета Госдумы по охране здоровья, психиатр-нарколог Борис Менделевич предложил включить лечение от никотиновой зависимости в полис обязательного бесплатного медицинского страхования. Об этом сообщает РИА Новости.
«Во всем мире, в том числе и в России, никотиновая зависимость признана болезнью. Следовательно, отношение к подобным больным должно быть точно такое же, как и ко всем остальным», — заявил врач. Он также отметил, что благодаря действующим антитабачным мерам в стране уже значительно снизилось количество курильщиков.
По словам Менделевича, поликлиники должны работать в первую очередь на профилактику заболеваний. Должна быть внедрена некая система оценки эффективности медучреждения, о которой говорило бы наличие у курильщиков той или иной хронической болезни, вызванной вредной привычкой.
Нарколог также подчеркнул, что любые подобные меры будут действовать только тогда, когда зависимым от вредных привычек предложат альтернативу. Например, оборудуют спортивные площадки или будут возмещать стоимость абонементов в фитнес-зал.
Ранее ученые доказали связь табакокурения с различными мутациями и онкологическими заболеваниями. Выяснилось, что токсины, образующиеся при курении сигарет, вызывают повреждения в ДНК.
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Болезни и лекарства , Госдума
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