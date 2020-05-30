Названы три признака скрытых проблем со здоровьем

По трем внешним признакам можно заподозрить у человека скрытые проблемы со здоровьем, в частности повышенное артериальное давление. Их назвал «Московский комсомолец» в субботу, 30 мая.

Издание отмечает, что у артериальной гипертонии есть несколько неочевидных признаков, один из которых — гипергидроз (повышенное потоотделение — прим. «Ленты.ру»). Он может быть самостоятельной болезнью или указывать на сбои в центральной нервной системе и эндокринные изменения.

«Однако нужно иметь в виду, что повышенная потливость часто является признаком внезапного подъема артериального давления! Чаще всего она возникает сразу после его нормализации»,

— пишет газета.

Также автор материала советуют обратить внимание на возникновение «черных мушек в глазах», так как они появляются при резком повышении давления. Из-за спазма сосудов некоторые участки глаза испытывают дефицит кислорода, что приводит к появлению «мушек», объясняется в статье.

Шум в ушах также может свидетельствовать о нарушении мозгового кровообращения.

Ранее ученые Афинского национального университета в Греции выяснили, что люди, которые редко смотрят телевизор и регулярно едят завтрак, реже страдают от отложений в кровеносных сосудах и обладают более эластичными артериями, что уменьшает риск заболеваний сердца и инсульта.