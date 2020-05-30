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Названы три внешних признака скрытых проблем со здоровьем 

Lenta.ru 1 час назад
Названы три признака скрытых проблем со здоровьем
Фото: Lenta.ru
По трем внешним признакам можно заподозрить у человека скрытые проблемы со здоровьем, в частности повышенное артериальное давление. Их назвал «Московский комсомолец» в субботу, 30 мая.
Издание отмечает, что у артериальной гипертонии есть несколько неочевидных признаков, один из которых — гипергидроз (повышенное потоотделение — прим. «Ленты.ру»). Он может быть самостоятельной болезнью или указывать на сбои в центральной нервной системе и эндокринные изменения.
«Однако нужно иметь в виду, что повышенная потливость часто является признаком внезапного подъема артериального давления! Чаще всего она возникает сразу после его нормализации»,
— пишет газета.
Также автор материала советуют обратить внимание на возникновение «черных мушек в глазах», так как они появляются при резком повышении давления. Из-за спазма сосудов некоторые участки глаза испытывают дефицит кислорода, что приводит к появлению «мушек», объясняется в статье.
Шум в ушах также может свидетельствовать о нарушении мозгового кровообращения.
Ранее ученые Афинского национального университета в Греции выяснили, что люди, которые редко смотрят телевизор и регулярно едят завтрак, реже страдают от отложений в кровеносных сосудах и обладают более эластичными артериями, что уменьшает риск заболеваний сердца и инсульта.
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Болезни и лекарства , Московский комсомолец , Lenta.ru
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