В каких случаях нужно срочно идти к маммологу

Каждая женщина должна проходить скрининг минимум раз в год, а также самостоятельно ощупывать молочные железы и обращать внимание на любые изменения в их состоянии. «Рамблер» расскажет, в каких случаях необходимо обращаться к маммологу.

Уплотнение в груди или подмышечной области

С такой проблемой может столкнуться в разных случаях: от нарушений гормонального фона до наследственной предрасположенности. Также к причинам возникновения уплотнений можно отнести мастит, кисты, гиперплазированные дольки молочных желез. При появлении такого симптома важно провести своевременную диагностику и правильное лечение.

Кровянистые выделения из соска

Заметить их довольно просто — пятна крови остаются на одежде и постельном белье. Причины подобных выделений из соска могут быть разными: от эндокринной патологии до рака молочной железы.

Изменения состояния соска и кожи молочных желез

К подобным изменениям относят деформацию кожи, втяжение соска, незаживающая ранка на ореоле и коже. Причинами такого изменения могут быть фиброаденома, липома, туберкулез, кисты и рак молочной железы.

Отек молочных желез

Отек молочных желез, который не зависит от менструального цикла, может быть одним из симптомов как незначительных проблем с гормональным фоном, так и серьезных патологий.

Необходимо ответственно относиться к любым изменениям молочных желез и вовремя обращаться к специалисту.