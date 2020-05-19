Почему болит желудок 

Видео рассказывает, почему может часто болеть желудок. Как правило, если неприятные ощущения в этой области возникают часто, человек подозревает у себя гастрит. Между тем, желудочные боли могут вызывать и другие причины. Сейчас, когда мы постоянно находимся дома и большую часть времени проводим сидя, желудочные недомогания могут появляться из-за спазма мышц, вызванного неудобной позой. Смотрите видео и разбирайтесь, что делать в такой ситуации.