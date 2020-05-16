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В Минздраве назвали распространенный симптом развития рака 

Lenta.ru и ещё 5 2 часа назад
В Минздраве назвали распространенный симптом рака
Фото: Lenta.ru
Один из распространенных симптомов развития онкологического заболевания — потеря массы тела. Об этом РИА Новости рассказал главный онколог Минздрава, академик РАН Андрей Каприн.
По его словам, это объясняется тем, что злокачественная опухоль забирает много белка.
«Опухоль снижает лейкоциты, белковые фракции. Мы даже иногда назначаем белковое специальное питание, чтобы поддержать пациента [во время потери аппетита при химиотерапии]»,
— подчеркнул Карин.
«Опять же есть люди, которые много постятся, точно не переедают. Обратите внимание, что там тоже бывают онкологические заболевания»,
— предупредил он. Главный онколог Минздрава также призвал осторожно относиться к практике лечебного голодания, поскольку этот метод может сильно навредить.
6 мая официальный представитель информационного центра по коронавирусу, врач Александр Мясников оценил риск заражения COVID-19 у больных раком. Он отметил, что пациенты с онкологическими заболеваниями находятся в группе повышенного риска заражения любыми инфекциями. По его словам, это объясняется тем, что «иммунитет больного ослаблен как самой опухолью, так и непосредственно лечением».
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Комментарии 2
Болезни и лекарства , Андрей Каприн , Александр Мясников , Минздрав РФ , РАН , РИА Новости
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