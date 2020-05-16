В Минздраве назвали распространенный симптом рака

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Андрей Каприн. Один из распространенных симптомов развития онкологического заболевания — потеря массы тела. Об этом РИА Новости рассказал главный онколог Минздрава , академик РАН

По его словам, это объясняется тем, что злокачественная опухоль забирает много белка.

«Опухоль снижает лейкоциты, белковые фракции. Мы даже иногда назначаем белковое специальное питание, чтобы поддержать пациента [во время потери аппетита при химиотерапии]»,

— подчеркнул Карин.

«Опять же есть люди, которые много постятся, точно не переедают. Обратите внимание, что там тоже бывают онкологические заболевания»,

— предупредил он. Главный онколог Минздрава также призвал осторожно относиться к практике лечебного голодания, поскольку этот метод может сильно навредить.