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Как измерить давление без тонометра: простые способы 

Мира Маркина 11 часов назад
Как измерить давление без тонометра
Фото: depositphotos.com
Ежегодно от сердечно-сосудистых заболеваний умирает более 17 миллионов человек. При этом многие люди долгое время даже не подозревают о том, что у них имеются проблемы с давлением. Некоторые уверены, что инсульт или инфаркт могут коснуться только пожилых людей, но, как сообщают эксперты, недуги ежегодно "молодеют", поэтому заботиться об их профилактике следует не только старшему поколению.
Кроме того, необходимо знать, как измерить давление, если тонометра под рукой не оказалось. Сделать это можно, обратив внимание на определенные симптомы.

Симптомы высокого давления:

  • пульсирующая боль в висках
  • покраснение лица
  • дрожь в конечностях
  • учащенное сердцебиение
  • кровотечение из носа
  • тошнота и рвота

Симптомы низкого давления:

  • головокружение
  • слабость
  • боль в области затылка
  • бледность
  • сонливость
  • однократная рвота
Кроме того, чтобы измерить давление, можно пощупать пульс. Прежде следует выпрямить спину и принять удобную позу. Далее положите два пальца на запястье. Нащупав пульс, слегка надавите на артерию. Давите медленно, но постепенно увеличивайте силу. Чем тяжелее вам будет, тем выше давление. Если вы нажали мягко, и пульс тут же исчез, — давление крайне низкое.
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