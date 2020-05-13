Мясников предрек опасную пандемию после коронавируса

Врач Александр Мясников , известный телезрителям как доктор Мясников из передачи «О самом главном», заявил, что после коронавируса предрекает появление новой пандемии, более серьезной и опасной. Такой прогноз на основе мнений других специалистов он сделал в интервью «Комсомольской правде».

«Это учения перед большой пандемией — мы должны отработать действия. Эта пандемия показала, что в мире к ней не готовы», — отметил он, комментируя действия стран мира из-за распространения коронавируса.

По его словам, впереди человечество ожидают более серьезные пандемии. Доктор уточнил, что про новую, более опасную пандемию говорят и эпидемиологи, и вирусологи.

«Все пишут: несомненно, что она будет. А по срокам — вопрос», — сообщил Мясников.

Врач подчеркнул, что алгоритмы действий в случае с коронавирусом были сформированы и применялись, но в результате не сработали должным образом. «Это не у нас не сработало, где мы могли бы свалить на наше разгильдяйство, а не сработало ни в Америке, ни в Европе», — добавил врач.

Он заметил, что здравоохранение и власти государств совершили ошибку, поначалу не восприняв всерьез новый вирус. «Мы ничего не знали об этом вирусе. Я говорил раньше, что инфекция не столь опасна, как могла бы быть», — заключил Мясников.

В апреле Мясников заявлял, что миру стоит ожидать еще одну, более смертоносную эпидемию, со смертностью 30-35 процентов. Еще тогда он был уверен, что именно ситуация с коронавирусом позволит лучше подготовиться к ней.