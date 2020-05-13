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Доктор Мясников предрек более опасную пандемию после коронавируса 

Lenta.ru 2 часа назад
Мясников предрек опасную пандемию после коронавируса
Фото: ТАСС
Врач Александр Мясников, известный телезрителям как доктор Мясников из передачи «О самом главном», заявил, что после коронавируса предрекает появление новой пандемии, более серьезной и опасной. Такой прогноз на основе мнений других специалистов он сделал в интервью «Комсомольской правде».
«Это учения перед большой пандемией — мы должны отработать действия. Эта пандемия показала, что в мире к ней не готовы», — отметил он, комментируя действия стран мира из-за распространения коронавируса.
По его словам, впереди человечество ожидают более серьезные пандемии. Доктор уточнил, что про новую, более опасную пандемию говорят и эпидемиологи, и вирусологи.
«Все пишут: несомненно, что она будет. А по срокам — вопрос», — сообщил Мясников.
Врач подчеркнул, что алгоритмы действий в случае с коронавирусом были сформированы и применялись, но в результате не сработали должным образом. «Это не у нас не сработало, где мы могли бы свалить на наше разгильдяйство, а не сработало ни в Америке, ни в Европе», — добавил врач.
Он заметил, что здравоохранение и власти государств совершили ошибку, поначалу не восприняв всерьез новый вирус. «Мы ничего не знали об этом вирусе. Я говорил раньше, что инфекция не столь опасна, как могла бы быть», — заключил Мясников.
В апреле Мясников заявлял, что миру стоит ожидать еще одну, более смертоносную эпидемию, со смертностью 30-35 процентов. Еще тогда он был уверен, что именно ситуация с коронавирусом позволит лучше подготовиться к ней.
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Болезни и лекарства , Александр Мясников , Комсомольская правда
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