Как вывести из организма вызывающие рак вещества

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В результате переваривания пищи в организме образуются вредные свободные радикалы, провоцирующие опасные заболевания, вплоть до рака. Как им продеводействовать, сообщает La Vanguardia.

Чрезмерное количество свободных радикалов провоцирует так называемый окислительный стресс. Он вызывает повреждение клеток и серьезные метаболические, сердечные, нейродегенеративные заболевания, а также онкологию и преждевременное старение.

Чтобы противодействовать свободным радикалам, важно регулярно есть богатую антиоксидантами пищу — один из самых простых и доступных способов. Она сводит к минимуму окислительный процесс в клетках.

Наиболее известными антиоксидантами являются продукты с витаминами С и E, бета-каротин, селен и марганец. Большинство из них содержатся в сезонных фруктах и ​​овощах.

В связи с чем рекомендуется чаще есть выращенные в проверенных местах клубнику, апельсины, лимоны, сладкий перец, киви. Это для получения необходимого количества витамина C.

Витамина E много в растительных маслах, семенах, орехах и зеленых овощах (шпинате и брокколи).

Каротины в нужном количестве есть в морковке, тыкве, яблоках, грушах, луке, зеленом чае, оливковом масле.

Также рекомендуется включить в рацион злаки, грибы, яйца, молочные продукты и хороший темный шоколад.