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Как вывести из организма вызывающие рак свободные радикалы 

Medical Note 1 час назад
Как вывести из организма вызывающие рак вещества
Фото: Medical Note
В результате переваривания пищи в организме образуются вредные свободные радикалы, провоцирующие опасные заболевания, вплоть до рака. Как им продеводействовать, сообщает La Vanguardia.
Чрезмерное количество свободных радикалов провоцирует так называемый окислительный стресс. Он вызывает повреждение клеток и серьезные метаболические, сердечные, нейродегенеративные заболевания, а также онкологию и преждевременное старение.
Чтобы противодействовать свободным радикалам, важно регулярно есть богатую антиоксидантами пищу — один из самых простых и доступных способов. Она сводит к минимуму окислительный процесс в клетках.
Наиболее известными антиоксидантами являются продукты с витаминами С и E, бета-каротин, селен и марганец. Большинство из них содержатся в сезонных фруктах и ​​овощах.
В связи с чем рекомендуется чаще есть выращенные в проверенных местах клубнику, апельсины, лимоны, сладкий перец, киви. Это для получения необходимого количества витамина C.
Витамина E много в растительных маслах, семенах, орехах и зеленых овощах (шпинате и брокколи).
Каротины в нужном количестве есть в морковке, тыкве, яблоках, грушах, луке, зеленом чае, оливковом масле.
Также рекомендуется включить в рацион злаки, грибы, яйца, молочные продукты и хороший темный шоколад.
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