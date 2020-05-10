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Россиян предупредили о последствиях дыхательной аллергии 

Lenta.ru и ещё 1 47 минут назад
Определены последствия дыхательной аллергии
Фото: Lenta.ru
Обильное цветение весной может вызвать обострение у многих аллергиков. Врач-иммунолог Ольга Жоголева в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» рассказала, к каким последствиям может привести развитие дыхательной аллергии и чем ее нужно лечить.
«Дыхательная аллергия имеет свойство распространяться вглубь: симптомы могут распространиться на нижние дыхательные пути, из-за чего возникает риск астмы. На это никакими лекарствами мы не можем повлиять»,
— предупредила специалист. Однако, по ее словам, в таких случаях применяется аллерген-специфическая иммунотерапия (АСИТ).
АСИТ-терапия направлена на то, чтобы «переучить» организм воспринимать аллергены. Как отметила Жоголева, благодаря ней иммунная система начинает видеть в аллергене друга, а не врага. Возникающие благодаря терапии вещества умеют блокировать ответ иммунитета. Медик добавила, что на сегодняшний момент АСИТ-терапия существует для ряда дыхательных аллергенов, аллергенов на насекомых, а также некоторых лекарств.
Ранее специалисты Роспотребнадзора уточнили, что сезонная аллергия не повышает риска заражения коронавирусной инфекцией. Они также отметили, что симптомы этих заболеваний не стоит путать, ведь при аллергии, в отличие от COVID-2019, не поднимается температура.
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Болезни и лекарства , Аллергия , Роспотребнадзор , Радиостанция "Говорит Москва"
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