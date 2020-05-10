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Учёные назвали малозаметные симптомы рака 

News.ru и ещё 2 13 минут назад
Названы малозаметные симптомы рака
Фото: News.ru
Специалисты британской организации Cancer Research рассказали о симптомах онкологических заболеваний, которые легко пропустить. Если вовремя заметить эти «сигналы», можно значительно улучшить результаты лечения.
Так, насторожить должно появление белого или красного пятна на языке, которое не проходит длительное время, передаёт Express. Это является симптомом рака головы и шеи. Другими признаками этого заболевания являются боль в горле и ухе, язвочка на языке, боль при глотании и онемение во рту.
Исследователи отметили, что эти симптомы не обязательно говорят о раке, однако следует сообщить врачу о любых изменениях во рту, которые не проходят больше трёх недель.
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