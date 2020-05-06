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Доктора нашли новый способ лечения ожирения печени 

Российская Газета 6 мая 2020
Найден новый способ лечения ожирения печени
Фото: Depositphotos
Синтетические и натуральные заменители сахара могут спасти печень от ожирения. Об этом пишет журнал Medical Xpress.
Почти 19 процентов детей, которые любят есть сладости, страдают ожирением. Сопутствующая ему болезнь — ожирение печени поражает каждого десятого ребенка, и в дальнейшем может привести к циррозу и раку печени. Однако влияние на орган подсластителей ранее до конца изучено не было.
Автор нового исследования доктор Рохит Кохли изучил действие двух некалорийных подсластителей — сукралозы и экстракта стевии. Оба доступны и широко применяются при изготовлении напитков и сладостей, не содержащих сахара.
— Мы заинтересовались этими двумя соединениями, потому что они самые новые и наименее изученные в контексте заболеваний печени и ожирения,
— сказал Кохли.
Результаты поразили ученых. Оказалось, что экстракт стевии снижает уровень глюкозы и улучшает показатели жировой болезни печени.
— Мы наблюдали уменьшение признаков клеточного стресса и некоторых изменений в микробиоме кишечника, но есть еще много работы, чтобы мы могли понять клиническую значимость,
— подытожил Кохли.
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Болезни и лекарства , Ожирение
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