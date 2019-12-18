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Школьница начала потеть и плакать кровью 

Рамблер 2 часа назад
Школьница начала потеть и плакать кровью
Фото: Кадр из видео Viral Newsiyapa / YouTube
В апреле восьмилетняя Чвнгсаса Деббарма из Индии начала потеть и плакать кровью. После этого симптомы лишь ухудшались: у девочки регулярно появлялась кровь под мышками, на руках, ногах и на лице.
Когда ребенка осмотрели медики, они пришли к выводу, что у ребенка редкое заболевание — гематогидроз. Чтобы поставить точный диагноз, врачам требовались дополнительные исследования, однако на первое время они назначали девочке некоторые лекарства.
Поначалу состояние пациентки улучшалось, но очень скоро болезнь начала прогрессировать: кровь у девочки шла из губ, языка, лба, пальцев ног, ушей, кончиков пальцев и других частей тела. Помимо этого у Деббармы болела грудная клетка.
После случившегося девочка побывала на приеме у нескольких специалистов, однако никто их них пока не смог оказать ей необходимую помощь.
Напомним, ранее "Рамблер" рассказывал, от чего у людей бывает зеленая кровь.
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Редактор:  Ангелина Ордовская
Теги:
Болезни и лекарства
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