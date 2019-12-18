Школьница начала потеть и плакать кровью

В апреле восьмилетняя Чвнгсаса Деббарма из Индии начала потеть и плакать кровью. После этого симптомы лишь ухудшались: у девочки регулярно появлялась кровь под мышками, на руках, ногах и на лице.

Когда ребенка осмотрели медики, они пришли к выводу, что у ребенка редкое заболевание — гематогидроз. Чтобы поставить точный диагноз, врачам требовались дополнительные исследования, однако на первое время они назначали девочке некоторые лекарства.

Поначалу состояние пациентки улучшалось, но очень скоро болезнь начала прогрессировать: кровь у девочки шла из губ, языка, лба, пальцев ног, ушей, кончиков пальцев и других частей тела. Помимо этого у Деббармы болела грудная клетка.

После случившегося девочка побывала на приеме у нескольких специалистов, однако никто их них пока не смог оказать ей необходимую помощь.