Девочка начала потеть и плакать кровью

Девочка из индийского штата Трипура начала потеть и плакать кровью из-за редкой болезни. Об этом сообщает издание The Sun.

Необычные симптомы впервые проявились у восьмилетней Чвнгсасы Деббармы (Сhwngsasa Debbarma) в апреле. С тех пор у нее периодически лилась кровь из ушей и носа, а также появлялся кровавый пот под мышками, на лице, руках и ногах. Девочку сравнивают с Иисусом , так как в Библии описано, как он потел кровью во время молитвы в Гефсиманском саду.

Ребенка отвезли в больницу, где врачи провели первоначальные исследования и заподозрили, что у ребенка редкое заболевание — гематогидроз. Однако для постановки точного диагноза нужны были дополнительные исследования. Врачи назначили девочке лекарства, и через несколько дней ее состояние улучшилось.

Но вскоре после этого ребенок вновь начал кровоточить, на этот раз кровь шла из губ, языка, лба, головы, висков, рук, ног, глаз, пальцев ног, ушей, кистей рук и кончиков пальцев. Деббарма плохо себя чувствовала: у нее болела грудная клетка.

С тех пор ребенок побывал на приеме у нескольких специалистов в различных больницах штата, однако пока ей не могут помочь.

Гематогидроз — состояние, когда пациент источает кровь через кожу. Оно поражает одного человека из десяти миллионов. Кровотечение обычно останавливается само по себе. Оно не опасно, хотя может привести к обезвоживанию и дискомфорту. Врачи не знают точно, что вызывает гематогидроз, отчасти из-за того, что он очень редок.