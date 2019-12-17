Гипергидратация: чем опасно чрезмерное употребление воды

28-летняя калифорнийка, Дженнифер Стрендж, мать троих детей, стала победителем конкурса, который проводила местная радиостанция. По условию конкурса, нужно было выпить максимальное количество воды, не прибегая к мочеиспусканию. Своим призом — игровой консолью — молодая американка так и не воспользовалась: мать нашла ее мертвой в доме, где проживала Дженнифер. Врачи установили причину смерти: водное отравление, или гипергидратация.

По этой же причине ушли из жизни и двое американских морских пехотинцев. Произошло это после того, как они выпили большое количество воды после изнурительных упражнений.

Профессор Российского медицинского университета, Александр Карабиненко, поясняет, что случаи интоксикации организма от чрезмерного употребления пресной питьевой воды являются редкими во всем мире. Но они есть. У обычного здорового человека почки могут фильтровать до одного литра жидкости в час.

Но если жидкости поступает намного больше, почки не успевают справляться с работой, и тогда вода проходит через другие органы, которые начинают набухать от большого количества жидкости. Более всего страдает мозг. Отек мозга вызывает судороги, затем наступают кома и остановка дыхания, приводящая к летальному исходу. Это и произошло с Дженнифер Стрендж, выигрыш которой стоил ей жизни.

Диетологи настаивают на том, что в сутки человеку достаточно не более двух — двух с половиной литров воды, из которых литр он получает с супами, соками, овощами и фруктами и даже с хлебом, тоже имеющем в своем составе определенный процент воды.

Однако когда в организм попадает слишком много жидкости, она не только ведет к отечности отдельных органов, но и разбавляет желудочный сок, который в неконцентрированном виде теряет функцию естественного барьера для кишечных инфекций. По свидетельству американских врачей, для летального исхода достаточно выпить одномоментно шесть литров воды.

Чаще всего с этим заболеванием сталкиваются спортсмены. Тим Ноакс, южноафриканский ученый, который изучает проявления гипергидратации у спортсменов, говорит, что в случаях большого употребления жидкости может появиться еще одна очень серьезная проблема: гипонатриемия — это когда концентрация ионов натрия в плазме крови падает ниже 135 ммоль/л (в норме 136—142 ммоль/л).

Долгое время, по свидетельству Тима Ноакса, из-за боязни столкнуться с этим явлением спортсмены боялись пить много воды. Но нехватка жидкости тут же сказывалась на эффективности работы организма, и для кого-то это закончилось смертельным исходом.

Как полагает Ноакс, беда в том, что при первых признаках возникновения гипонатриемии, которая, напомним, вызвана большим количеством потребления воды, организм из-за нехватки ионов натрия дает мозгу сигнал о якобы обезвоживании, и мозг выделяет антидиуретический гормон, то есть жидкость из организма выводится в минимальном количестве, а поступает туда в объемах, намного превышающих норму. В итоге — та же отечность, в том числе мозга. А затем — летальный исход.

Тим Ноакс посвятил более 50 своих научных работ теме регуляции баланса жидкости в организме спортсменов. Главный постулат, который он пытается донести до спортивного сообщества: от жажды не умер ни один спортсмен, а от переизбытка жидкости — несколько десятков.

Свидетельством тому служат опубликованные New England Journal of Medicine данные наблюдений за почти полутысячей бегунов Бостонского марафона в 2002 году. 13% из них страдали от водного опьянения (гипергидратации), вызванного переизбытком выпитой жидкости. Всего же, как пишет издание, с 1985 по 2002 в ходе подобных марафонов зафиксировано восемь летальных случаев, связанных с гипергидратацией.

В 2014 году футболист средней школы в Медицинском центре Университета Миссисипи, Уокер Уилбэнкс, скончался от серьезной потери натрия. Такой диагноз поставил врач школы, Джо Пресслер. Как выяснилось, Уилбэнкс страдал усиленным потоотделением. Боясь потери жидкости в организме, он очень много пил после тренировок. Однажды это закончилось очень печально.

Доцент каферды физкультуры и спорта Университета Уэйна, Тамара Хью-Батлер, рассказывает, что за две недели до этого умер еще один футболист из другой школы, прибывший на августовскую футбольную практику. После тренировки он выпил порядка восьми литров воды с целью, как он считал, предотвратить мышечные судороги. Но организм не выдержал. Тамара Хью-Батлер, как и Тим Ноакс, долгие годы пытается донести до спортсменов, что перегружать организм водой намного вреднее, чем испытывать небольшую жажду.

Как пояснили ученые, в Америке долгое время считалось аксиомой, что еще до начала занятий спортсмен должен выпить определенное количество воды во избежание негативной реакции организма на нехватку жидкости. Но после тренировок человек и так пьет очень много, так как в процессе занятий с потом из него выходит большое количество воды.

Тем не менее при потоотделении воды выходит намного меньше, чем спортсмен выпил до этого. В результате организм получает переизбыток жидкости. Большинство людей с этим справляются, но в силу индивидуальных особенностей это получается не у всех.