Жизненно важные лекарства могут подешеветь

Российские цены на жизненно необходимые и важнейшие лекарства (ЖНВЛП) в течение 2020 года могут упасть на 15-80%. Это связано с введением в стране нового порядка регистрации цен на такие препараты, который утвердило правительство РФ

Участники фармацевтического рынка отмечают, что нововведение ставит цены на лекарства в зависимость от ситуации в других странах и повышает нагрузку российских компаний. Об этом сообщает газета «Коммерсант».

Эксперты издания отмечают, что внутри страны производство некоторых препаратов может оказаться нерентабельным. Объёмы их выпуска станут снижаться и в России, и за рубежом.