Что может вызвать разрыв сердца у здорового человека

Разрыв сердца — это нарушение целостности сердечных стенок. Разрывы сердца бывают внутренние, наружные и внешние, когда рвутся сосочковые мышцы и межжелудочковые перегородки. Бывает полный разрыв сердца — когда сердце повреждается по всей глубине.

Разрыв сердца может произойти как очень быстро, так и в замедленном темпе. В 90% случаев это происходит мгновенно. Человек теряет сознание, лицо и верхняя половина туловища становятся серо-синими. Заметно утолщается шея, и набухают шейные вены. Сильно расширяются зрачки и дыхание останавливается через минуту.

Медленно текущий разрыв может длится от нескольких часов до нескольких дней. В это время в перикард вытекает кровь, которая превращается в тромбы. Медленный разрыв сопровождается следующими симптомами: сильная боль в области сердца, которая не снимается обезболивающими. Человек чувствует волнообразную боль, она то сама по себе увеличивается, то отступает. Кожа сереет, человек покрывается холодным потом, возникает аритмия.

Главные причины

Сердечная мышца — крепкий орган, который начинает работать на 11 неделе беременности и до конца жизни человека. Самая частая причина разрыва сердца — инфаркт миокарда. Также сердечные стенки разрываются при травме сердца, например, если водитель ударяется грудной клеткой об руль во время аварии, или если боксера ударят в область сердца. Также разрыв сердца могут спровоцировать аномалии развития — если с рождения в сердце был тонкий участок, который из-за сильной нагрузки может разорваться. Разрыв сердечной мышцы провоцируется инфильтративными болезнями сердца, например, саркоидоз, гемохроматоз, амилоидоз. При этих болезнях в сердце накапливаются вещества, которым не место в сердце — например, амилоид, комплекс белков и углеводов.

Вредоносный белок

Исследователи университета Айовы провели огромную работу, результаты которой опубликовали в журнале Nature Medicine. Они выяснили, что во время восстановительного периода организм вырабатывает ряд химических веществ, которые запускают процесс регенерации. Разрыв сердца вызывает выработку определенного белка, который называется «CaM kinase». Лекарства, которые блокируют действие этого белка, помогают избежать летального исхода. Белок «CaM kinase» провоцирует «окисление» сердечной мышцы, что приводит к разрыву.

Испуг

Существует миф, что от сильного испуга может произойти разрыв сердца. На фоне отличного здоровья такого случиться не может. Физически развитый и здоровый человек переносит стресс без тяжких последствий: у него может немного подняться давление, увеличится сердцебиение — но не более. А вот если человек не привык к физическим нагрузкам, то выброс адреналина может спровоцировать инфаркт миокарда, а как следствие — разрыв средней стенки сердца. Разрыв сердца из-за стресса может случиться, только если стрессовая ситуация наложится на инфаркт.