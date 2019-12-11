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Невролог объяснил, как гирлянды вредят здоровью 

Рамблер 8 часов назад
Невролог объяснил, как гирлянды вредят здоровью
Фото: depositphotos.com
Новый тип гирлянд может нанести серьезный вред здоровью, — об этом предупредил невролог Василий Генералов на радио Sputnik.
По словам эксперта, диодные и слишком яркие гирлянды, особенно те, что часто мелькают, могут быть опасны для пациентов, склонных к фоточувствительным эпилептическим приступам. Невролог также подчеркнул, что внезапный приступ может случиться не только у людей с выявленной эпилепсией, поэтому горожанам следует быть осторожней.
Как правило, производители гирлянд сообщают о возможных рисках на упаковках, однако на улице избежать столкновения с опасным украшением практически невозможно.
Почувствовав дискомфорт от ярких огней, необходимо отвернуться от источника света и закрыть глаза рукой. Генералов отмечает, что просто зажмуриваться — неэффективно, ведь глаза все равно не находятся под защитой.
Напомним, ранее "Рамблер" рассказывал об опасности мандаринов, о которой предупреждают врачи.
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Редактор:  Ангелина Ордовская
Теги:
Болезни и лекарства , ИА Sputnik
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