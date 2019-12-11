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Найден способ определения рака с помощью стула 

Свободная пресса + ещё 1 8 часов назад
Найден способ определения рака с помощью стула
Фото: Depositphotos
Медики рассказали о необычном способе, который поможет выявить рак легких уже на ранней стадии. Для этого понадобится обычный стул.
По словам врачей, развитие онкологического заболевания может иметь характер паранеопластического синдрома. Он сопровождается нетипичными реакциями других органов, что чаще всего проявляется при мелкоклеточном раке легкого. Как пишет «Экономика сегодня», у человека могут возникнуть проблемы с равновесием, речью и глотанием. Уточняется, что синдром вызывает мышечную слабость, изменение чувствительности и поведения, нарушение зрения.
Определить заболевание на ранней стадии поможет специальный тест. Необходимо сесть на стул и попробовать встать с него без посторонней помощи (без опоры на что-либо). Если сделать этого не получается, возможно, у человека опасное заболевание.
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Теги:
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