О чем говорит «женская» грудь у мужчин

Гинекомастия или "женская грудь" у мужчин встречается довольно часто. Как правило, это связано с преобладанием в мужском организме женских гормонов эстрогенов и недостатком гормонов мужских — андрогенов. Почему мужчины сталкиваются с такой проблемой, разбирался "Рамблер".

Если исключать физиологию, когда гинекомастия возникает в силу возраста (у новорожденных, подростков и пожилых людей), а также появление "женской груди" после приема определенных лекарственных препаратов, гинекомастия может развиться и по ряду других причин.

Вот самые распространенные из них:

Хроническая болезнь печени и почечная недостаточность

Первая увеличивает производство эстрогенов, вторая приводит к дефициту тестостерона. В обоих случаях результат аналогичен.

Неправильное питание

Злоупотребление обработанными продуктами, то есть теми, в которые добавили сахар, трансжиры и химические вещества так или иначе грозит серьезными последствиями. А вот "женская грудь" может стать первым сигналом о том, что пора менять свои пищевые привычки.

Препараты для роста мышц

Бодибилдеры нередко перебарщивают с приемом гормонов, не заботясь о последствиях, к которым это может привести. Вот только подчас анаболические стероиды оказывают обратный эффект и вместо крепких мышц дарят спортсмену обвисшую грудь.