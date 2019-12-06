Обязан ли врач надевать бахилы при входе в дом

Вечный спор врачей и пациентов о том, обязан ли врач надевать бахилы, до сих пор не решен. Это касается и работников скорой, и участковых врачей, приходящих по вызову. "Рамблер" разобрался, обязаны ли медицинские работники надевать бахилы.

Никакой сменной обуви, и уж тем более бахил врачам не выдают. Однако некоторые люди готовы самостоятельно предложить их врачам. Они на это не всегда соглашаются

Скорая помощь

Многолетний конфликт пациентов, врачей и бахил почти закончился в 2016 году. Тогда же Минздрав выпустил официальный документ, где заявил, что врачи не обязаны надевать бахилы, приезжая на вызов. Как заявили в ведомстве, это действие "не предусмотрено нормативно-правовой базой". Конкретные причины не были написаны, но среди них можно выделить как минимум две. Во-первых, надеть бахилы — это не "две секунды", а около 30 секунд. У врачей за день несколько десятков (а может быть и сотен) вызовов. Представьте, сколько времени они потеряют, если будут надевать бахилы в каждом доме. Во-вторых, многие предполагают, что грязь от ботинок может попасть на руки, а это — гораздо опаснее для пациента, чем грязь на обуви. Конфликт так и не закончился, так как Минздрав не дал однозначного ответа: врачи как бы не обязаны надевать бахилы, но и это же им не запрещено.

Дежурные врачи

В этом споре точка до сих пор не поставлена. Минздрав не давал официальных комментариев по этому поводу. Справедливости ради, стоит отметить, что работа дежурного врача не зависит от скорости, а от количества пациентов. Именно поэтому потерянное время ни на что не повлияет. Конечно, если доктор категорически отказывается от бахил, то не стоит вступать с ним в конфликт, а просто пропустить в квартиру.