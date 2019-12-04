Детская болезнь, смертельно опасная для взрослых

Видео рассказывает о заболевании, которое взрослые люди часто игнорируют. Корь считается болезнью детской, а благодаря вакцинации число заболеваний в двадцатом веке удалось заметно снизить. Однако в новом веке люди массово начали отказываться от прививок, из-за чего корь снова пошла в атаку. Каждый год этот недуг уносит жизни 120 000 малышей. Но оказывается, что и для взрослых корь небезопасна. Как защититься от смертельной болезни?