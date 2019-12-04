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Болезни и лекарства

Детская болезнь, смертельно опасная для взрослых 

Рамблер 1 час назад
Видео рассказывает о заболевании, которое взрослые люди часто игнорируют. Корь считается болезнью детской, а благодаря вакцинации число заболеваний в двадцатом веке удалось заметно снизить. Однако в новом веке люди массово начали отказываться от прививок, из-за чего корь снова пошла в атаку. Каждый год этот недуг уносит жизни 120 000 малышей. Но оказывается, что и для взрослых корь небезопасна. Как защититься от смертельной болезни?
Ранее «Рамблер» рассказывал, что врачи назвали 4 важных признака больной печени. 
Редактор:  Елена Красовская
Теги:
Болезни и лекарства , Видео , ЗОЖ
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