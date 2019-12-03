Найден простой способ диагностировать рак легких

Медики нашли простой способ диагностировать рак легких

Врачи из Великобритании выявили способ диагностировать рак лёгких с помощью простейшей манипуляции с пальцами.

Описание способа приводит The Sun. Для выявления заболевания следует соединить указательные пальцы рук, а затем согнуть их так, чтобы они соприкасались ногтями.

У здорового человека после этих действий должен быть виден небольшой ромбовидный зазор между кутикулами. Если таковой отсутствует, это может свидетельствовать о раке лёгких.

Заболевание в 35% случаев приводит к скоплению жидкости в кончиках пальцев, что, в свою очередь, способствует размягчению ногтя у основания.

Медики уточняют, что успешно пройденный тест с пальцами не означает, что человек не болен раком. Отсутствие зазора между ногтями также не является обязательным признаком опухоли — скопление жидкости может быть вызвано другими причинами. Тем не менее, метод можно использовать для первичной диагностики как показание для обращения к врачу.