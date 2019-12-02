Болезни, которые появляются из-за нервов 

Вы наверняка не раз слышали фразу, что «все болезни от нервов». Так и есть. Стресс способен вызвать не только головную боль, но и серьезные проблемы в организме. «Рамблер» расскажет о болезнях, которые появляются из-за нервов.
Повышенное давление и боли в сердце
При стрессе сосуды спазмируются, движение в крови ускоряется и пульс учащается — таким образом повышается давление. И ни для кого не секрет, что все это может привести к инфарктам и инсультам.
Гастрит, язва и другие болезни ЖКТ
Стресс напрямую связан с болями в вашем желудке. Кровь в большом объеме поступает в мышцы и к головному мозгу, а дефицит привычного кровоснабжения органов ЖКТ (желудочно-кишечного тракта) оборачиваются болью, тошнотой, диареей и плохим усвоением еды. Стресс может стать причиной желудочного кровотечения, язвенной болезни и синдрома раздраженного кишечника.
Головные боли
Мигрень может наступить по разным причинам, в том числе из-за стресса и негативных эмоций. Сильная головная боль и головокружение могут стать причинами потери сознания и инсульта.
Уязвимость к инфекциям
Во время стресса в организме снижается уровень Т-лимфоцитов в крови, которые отвечают за иммунитет. Поэтому в стрессовый период запросто можно заразиться вирусным или инфекционным заболеванием.
Как избежать болезней от нервов?
- Старайтесь избегать конфликтов, если не получается, то выходите из них мирно.
- Не стесняйтесь обращаться к психологу.
- Контролируйте свой сон — спите не менее 7-8 часов в день. Недосып считается сильным стрессом для организма.
- В свободное время занимайтесь спортом и творчеством.
- Чаще бывайте на свежем воздухе.