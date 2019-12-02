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Болезни и лекарства

Болезни, которые появляются из-за нервов 

Рамблер 7 часов назад
Болезни, которые появляются из-за нервов
Фото: depositphotos.com
Вы наверняка не раз слышали фразу, что «все болезни от нервов». Так и есть. Стресс способен вызвать не только головную боль, но и серьезные проблемы в организме. «Рамблер» расскажет о болезнях, которые появляются из-за нервов.

Повышенное давление и боли в сердце

При стрессе сосуды спазмируются, движение в крови ускоряется и пульс учащается — таким образом повышается давление. И ни для кого не секрет, что все это может привести к инфарктам и инсультам.

Гастрит, язва и другие болезни ЖКТ

Стресс напрямую связан с болями в вашем желудке. Кровь в большом объеме поступает в мышцы и к головному мозгу, а дефицит привычного кровоснабжения органов ЖКТ (желудочно-кишечного тракта) оборачиваются болью, тошнотой, диареей и плохим усвоением еды. Стресс может стать причиной желудочного кровотечения, язвенной болезни и синдрома раздраженного кишечника.

Головные боли

Мигрень может наступить по разным причинам, в том числе из-за стресса и негативных эмоций. Сильная головная боль и головокружение могут стать причинами потери сознания и инсульта.

Уязвимость к инфекциям

Во время стресса в организме снижается уровень Т-лимфоцитов в крови, которые отвечают за иммунитет. Поэтому в стрессовый период запросто можно заразиться вирусным или инфекционным заболеванием.

Как избежать болезней от нервов?

  • Старайтесь избегать конфликтов, если не получается, то выходите из них мирно.
  • Не стесняйтесь обращаться к психологу.
  • Контролируйте свой сон — спите не менее 7-8 часов в день. Недосып считается сильным стрессом для организма.
  • В свободное время занимайтесь спортом и творчеством.
  • Чаще бывайте на свежем воздухе.
Видео дня. Как защитить сосуды от старения
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Редактор:  Анастасия Иванова
Теги:
Болезни и лекарства
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