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Названа вызывающая головную боль пища 

Medical Note 2 часа назад
Названа вызывающая головную боль пища
Фото: Medical Note
Медики перечислили популярные продукты, которые способны вызвать головную боль.
В список попали чай, кофе, кола и другие напитки с кофеином. Специалисты ссылаются на эксперимент с участием нескольких десятков добровольцев, которым предложили на некоторое время отказаться от кофеина.
В результате 92% людей отметили, что ограничение в рационе избавило их от периодических головных болей.
Также причиной мигреней может стать частое употребление продуктов, содержащих тирамин — аминокислоту, образующуюся в период созревания продуктов, насыщенных белками.
В основном, речь идет про сыры: чеддер, бри, горгонзолу, пармезан, моцареллу, голубой сыр.
Употребление красного вина, виски, шампанского и пива (даже в умеренных количествах) также может спровоцировать головную боль.
В список продуктов, которые следует есть с осторожностью, попали шоколад, консервированная еда с глутаматом натрия, переработанное мясо и пересоленная пища.
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Теги:
Болезни и лекарства
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