Названа вызывающая головную боль пища

Медики перечислили популярные продукты, которые способны вызвать головную боль.

В список попали чай, кофе, кола и другие напитки с кофеином. Специалисты ссылаются на эксперимент с участием нескольких десятков добровольцев, которым предложили на некоторое время отказаться от кофеина.

В результате 92% людей отметили, что ограничение в рационе избавило их от периодических головных болей.

Также причиной мигреней может стать частое употребление продуктов, содержащих тирамин — аминокислоту, образующуюся в период созревания продуктов, насыщенных белками.

В основном, речь идет про сыры: чеддер, бри, горгонзолу, пармезан, моцареллу, голубой сыр.

Употребление красного вина, виски, шампанского и пива (даже в умеренных количествах) также может спровоцировать головную боль.

В список продуктов, которые следует есть с осторожностью, попали шоколад, консервированная еда с глутаматом натрия, переработанное мясо и пересоленная пища.