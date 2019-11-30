Необычная болезнь времен СССР, которая клонила в сон

Казалось бы, наш мир ничем уже невозможно удивить. Но существует одна очень странная и до сих пор до конца неизученная болезнь, которая вызывает летаргию. Это — энцефалит, называемый Экономо. Весьма необычным образом проявлял себя недуг — больной все время хотел спать и в большинстве случаев, не пробуждался более.

Впервые об Экономо узнали в Англии ещё в 17 веке. Однако, это были лишь единичные случаи, которые вскоре прошли. И мир забыл о болезни на два века. Зимой 1917 года в Европе жители начали внезапно впадать в спячку. Начиная с 1921 года началась эпидемия: вирус передавался воздушно-капельным путём, но был настолько летуч, что доктора не могли его установить.

Люди погибали от энцефалита, будучи в коме или в продолжительной бессоннице. В результате, треть всех заболевших скончалась. Другие превращались в "истуканов", лишившись возможности двигаться и разговаривать.

В Россию и Украину вирус дошёл к 1922 году и резко подкосил достаточное количество жителей. В нашей стране была создана специальная научно-врачебная комиссия по изучению летаргического вируса. Было выпущено колоссальное множество научных работ, но вот эффективных методов лечения Экономо так и не нашли.

Через два года эпидемия прекратилась сама, и более болезнь не возвращалась.