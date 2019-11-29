Жительница Бодрума 16 лет жила с иглой в животе

Жительница Бодрума 16 лет прожила с иглой в брюшной полости

Согласно распространенному сообщению, иглу обнаружили случайно, когда пациентка проходила обследование, связанное с проблемой бесплодия.

«После осмотра УЗИ и рентгена мы обнаружили инородное тело в брюшной полости женщины. Было принято решение извлечь его хирургическим путем», — рассказывает доктор Ридван Эрдемир.

По словам женщины, она случайно проглотила иглу в возрасте 22 лет и давно забыла об этом инциденте, так как не чувствовала какого-либо недомогания.

Врачи уверены, что женщина «родилась в рубашке», так как игла не повредила жизненно-важные органы.