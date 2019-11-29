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Жительница Бодрума 16 лет прожила с иглой в брюшной полости 

RusTurkey.com 1 час назад
Жительница Бодрума 16 лет жила с иглой в животе
Фото: RusTurkey.com
Согласно распространенному сообщению, иглу обнаружили случайно, когда пациентка проходила обследование, связанное с проблемой бесплодия.
«После осмотра УЗИ и рентгена мы обнаружили инородное тело в брюшной полости женщины. Было принято решение извлечь его хирургическим путем», — рассказывает доктор Ридван Эрдемир.
По словам женщины, она случайно проглотила иглу в возрасте 22 лет и давно забыла об этом инциденте, так как не чувствовала какого-либо недомогания.
Врачи уверены, что женщина «родилась в рубашке», так как игла не повредила жизненно-важные органы.
«Все могло закончиться трагично. То, что женщина 16 лет проносила в себе иглу и осталась жива — настоящее чудо», — говорит Эрдемир.
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Теги:
Болезни и лекарства , Новости
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