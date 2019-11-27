Онколог назвал главные симптомы рака поджелудочной железы

Мартин Шулер, заместитель директора Западно-Германского опухолевого центра, назвал опасные симптомы, при обнаружении которых следует срочно обратиться к специалисту.

По словам эксперта, сахарный диабет и рак поджелудочной железы связаны между собой. Особенно это касается людей в возрасте:

"Диабет не является прямым предшественником рака поджелудочной железы, но недавно диагностированный недуг может предшествовать обнаружению рака. Любой человек старше 60 лет, у которого нет избыточного веса, но у него диагностировали диабет, должен пройти обследование поджелудочной железы".

Помимо этого врач назвал другие симптомы опухоли поджелудочной железы, среди которых потеря аппетита и внезапные боли в спине.