Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Врач назвала опасные ошибки при лечении насморка
Врач назвала опасные ошибки при лечении насморка
Болезни и лекарства
С какими болезнями не берут в армию
С какими болезнями не берут в армию
Болезни и лекарства
Как спасти глаза, если вы постоянно за компьютером
Как спасти глаза, если вы постоянно за компьютером
ЗОЖ
В каком случае можно вызвать психиатрическую скорую
В каком случае можно вызвать психиатрическую скорую
Болезни и лекарства

Онколог назвал главные симптомы рака поджелудочной железы 

Рамблер 5 часов назад
Мартин Шулер, заместитель директора Западно-Германского опухолевого центра, назвал опасные симптомы, при обнаружении которых следует срочно обратиться к специалисту.
По словам эксперта, сахарный диабет и рак поджелудочной железы связаны между собой. Особенно это касается людей в возрасте:
"Диабет не является прямым предшественником рака поджелудочной железы, но недавно диагностированный недуг может предшествовать обнаружению рака. Любой человек старше 60 лет, у которого нет избыточного веса, но у него диагностировали диабет, должен пройти обследование поджелудочной железы".
Помимо этого врач назвал другие симптомы опухоли поджелудочной железы, среди которых потеря аппетита и внезапные боли в спине.
Напомним, ранее "Рамблер" рассказывал о самой уязвимой для рака группе крови. 
Редактор:  Ангелина Ордовская
Теги:
Болезни и лекарства , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Врач назвала опасные ошибки при лечении насморка
Врач назвала опасные ошибки при лечении насморка
С какими болезнями не берут в армию
С какими болезнями не берут в армию 2
Как спасти глаза, если вы постоянно за компьютером
Как спасти глаза, если вы постоянно за компьютером
В каком случае можно вызвать психиатрическую скорую
В каком случае можно вызвать психиатрическую скорую
В России ожидают подъем заболеваемости гриппом
В России ожидают подъем заболеваемости гриппом
Видео
Как спасти глаза, если вы постоянно за компьютером
07:41
Как спасти глаза, если вы постоянно за компьютером
ЗОЖ
Выяснилось, какие продукты спасают от похмелья
02:58
Выяснилось, какие продукты спасают от похмелья
Болезни и лекарства
Ученые рассказали, как продлить жизнь
06:22
Ученые рассказали, как продлить жизнь
ЗОЖ
Депутаты предложили запретить рекламу лекарств
12:13
Депутаты предложили запретить рекламу лекарств
Болезни и лекарства
Врачи назвали самую уязвимую для рака группу крови
01:42
Врачи назвали самую уязвимую для рака группу крови
Наука
Ученые выявили ген запойных алкоголиков
11:59
Ученые выявили ген запойных алкоголиков
Наука
Что делать с липомой
26:04
Что делать с липомой
Болезни и лекарства ЗОЖ
Как снизить риск онкологии: рекомендации врачей
14:26
Как снизить риск онкологии: рекомендации врачей
Болезни и лекарства
Почему дергается глаз
04:45
Почему дергается глаз
Наука ЗОЖ
Врачи предупредили об опасности мандаринов
04:31
Врачи предупредили об опасности мандаринов
ЗОЖ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение