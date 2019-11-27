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Найдена связь между вирусом герпеса и склерозом 

Medical Note 6 часов назад
Найдена связь между вирусом герпеса и склерозом
Фото: Medical Note
Ученые из Каролинского института в Швеции установили, что определенный тип вируса герпеса повышает риск развития рассеянного склероза. При этом чем моложе носитель вируса, тем выше эта вероятность.
Специалисты проанализировали образцы крови 8700 пациентов с рассеянным склерозом и сравнили их с более чем 7200 образцами здоровых людей. В исследовании также учитывался уровень антител в крови к определенному подтипу вируса герпеса, который остается у человека после заражения.
У добровольцев с антителами к вирусу герпеса типа 6А риск развития рассеянного склероза был на 55% выше по сравнению с контрольной группой. При этом чем моложе были люди, у которых впервые обнаружили герпес-вирус, тем выше была вероятность столкнуться с РС.
Риск развития заболевания также был увеличен у носителей вируса герпеса 6А и 4 типа (вирус Эпштейна-Барр). Для подтипа 6В аналогичной корреляции обнаружено не было.
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Болезни и лекарства
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