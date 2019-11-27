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Онколог рассказал, когда срочно надо бежать к врачу 

Medical Note 1 час назад
Онколог рассказал, когда срочно надо бежать к врачу
Фото: Medical Note
Заместитель директора Западно-Германского опухолевого центра — крупнейшего онкологического центра в стране — объяснил, в какой ситуации не стоит медлить с обращением к медикам. Об этом пишет Focus.de.
Мартин Шулер также является директором внутренней клиники, занимающейся исследованием опухолей, в Университетской больнице Эссена.
Как пояснил эксперт, существует связь между раком поджелудочной железы и диабетом. Особенно у пожилых людей.
«Диабет не является прямым предшественником рака поджелудочной железы, но недавно диагностированный недуг может предшествовать обнаружению рака.
Любой человек старше 60 лет, у которого нет избыточного веса, но у него диагностировали диабет, должен пройти обследование поджелудочной железы»,
— считает эксперт.
Он также назвал среди тревожных симптомов, которые могут указывать на рак поджелудочной, — потерю аппетита и боли в спине, которые сложно объяснить.
При подозрении на рак поджелудочной железы специалисты обычно назначают УЗИ брюшной полости. Дальнейшие меры предполагают компьютерную томографию и эндоскопическое обследование.
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Теги:
Болезни и лекарства
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