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Неочевидные признаки заболевания почек 

Рамблер 1 час назад
О проблемах с почками часто люди не подозревают практически до тех пор, пока не окажутся на больничной койке. При этом основные признаки, указывающие на проблемы с органом, всем хорошо знакомы: боли в пояснице, изменения в моче, частые позывы в туалет «по-маленькому». Но есть и другие симптомы, которые чаще всего с заболеваниями почек мы просто не связываем, а зря. О них рассказывает «Рамблер».

Головная боль и головокружение

Вряд ли этот симптом кому-то придет в голову связать с заболеваниями почек. Между тем, связь есть. Дело в том, что при сбое в работе почек перестают нормально выводиться токсины из организма. Накапливаясь, они нарушают работу головного мозга, появляются головные боли, бессонница, ухудшается память, возникают сложности с концентрацией внимания.

Постоянная усталость и слабость

Если вы высыпаетесь и достаточно отдыхаете, но при этом постоянно чувствуете усталость и быстро утомляетесь, стоит проверить почки. В них производится эритропоэтин, гормон, отвечающий за образование эритроцитов. Если этого гормона мало, вы чувствуете усталость и слабость.

Проблемы с кожей

Одной из причин неприятностей с кожей может быть, в том числе, и сбой в работе почек. При их неправильном функционировании в организме нарушается баланс полезных веществ и минералов. Следствием могут стать зуд и раздражение на коже.

Резкие перепады давления

Проблемы в работе с почками могут стать причиной гипертонии.

Рвота и тошнота

Признаком того, что почки по какой-то причине не могут справиться со своей функцией, может быть и тошнота, особенно появляющаяся по утрами и после еды. Если вы уверены, что дело не в отравлении и нет никаких других причин для тошноты, обратитесь к врачу.
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Редактор:  Александра Нечаева
Теги:
Болезни и лекарства , Видео
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