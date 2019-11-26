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Болезни и лекарства

Женщина родила ребенка с двумя головами и тремя руками 

Lenta.ru + ещё 1 3 часа назад
Женщина родила ребенка с 2 головами и тремя руками
Фото: Fabrizio Bensch / Reuters
Об этом сообщает портал NDTV.
Бабита Ахирвар (Babita Ahirwar), 21-летняя жительница индийского штата Мадхья-Прадеш, вышла замуж полтора года назад. Вскоре они с мужем решили завести ребенка. На 35 неделе беременности паре сообщили, что у них будет двойня.
Однако в воскресенье, 24 ноября, на свет появился лишь один ребенок. Работники больницы города Видиша сообщили, что у новорожденного одно сердце, но две головы и три руки. Врачи назвали чудом, что мальчик родился здоровым. Они сообщили, что такая аномалия встречается в одном случае на миллион новорожденных.
В настоящее время ребенок проходит лечение в отделении интенсивной терапии под пристальным наблюдением группы врачей.
Ранее сообщалось о ребенке, который родился с двумя головами в одной из больниц Украины. Врачи сообщили, что у ребенка две головы и два позвоночника, но одно сердце.
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Теги:
Болезни и лекарства , Новости
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