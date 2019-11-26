Антибиотики способны вызывать болезнь Паркинсона

Антибиотики оказались способными спровоцировать болезнь Паркинсона

Исследователи из Хельсинкского университета заявили, что использование антибиотиков меняет микробиоту кишечника, что повышает риск развития болезни Паркинсона. Об этом пишет Medicalxpress.

Ученые наблюдали за добровольцами более 15 лет. Речь идет о 40 тысячах здоровых людей и о 14 тысячах пациентов с болезнью Паркинсона. У значительной части последних были зафиксированы патологические изменения в кишечнике.

Причем они были обнаружены за много лет до симптомов недуга (это тремор, медлительность и спазмирование мышц).

«Наши результаты показывают, что некоторые широко используемые антибиотики, которые, как известно, оказывают сильное влияние на микробиоту кишечника, могут вызывать и болезнь Паркинсона », — отметил доктор Филип Шеперянс.

Исследователи заявили, что толчком к изменению здоровой микрофлоры может стать неконтролируемое применение антибиотиков.

«Открытие, в том числе, важно для практики назначения антибиотиков в будущем.

В дополнение к проблеме устойчивости к антибиотикам, назначение антимикробных препаратов также должно учитывать их потенциально длительное воздействие на микробиом кишечника и развитие некоторых заболеваний», — пояснил Шеперянс.