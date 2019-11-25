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Что будет, если долго пить гормональные препараты 

Рамблер 1 час назад
Видео отвечает на вопрос, которым озабочены многие женщины: как долго можно принимать гормональные препараты. Такие медикаменты прописывают в ряде случаев, например, после гинекологических операций. Прежде считалось, что гормональные лекарства нельзя принимать больше пяти лет подряд, но в современных препаратах доза гормонов невелика, так что даже длительный приём, при условии, что медикамент прописан врачом, не окажется негативного влияния на здоровье.
Ранее «Рамблер» рассказал о тревожных сигналах, которые посылает тело во время сна. 
Редактор:  Елена Красовская
Теги:
Болезни и лекарства , Видео , ЗОЖ , Наука
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