Что будет, если долго пить гормональные препараты

Видео отвечает на вопрос, которым озабочены многие женщины: как долго можно принимать гормональные препараты. Такие медикаменты прописывают в ряде случаев, например, после гинекологических операций. Прежде считалось, что гормональные лекарства нельзя принимать больше пяти лет подряд, но в современных препаратах доза гормонов невелика, так что даже длительный приём, при условии, что медикамент прописан врачом, не окажется негативного влияния на здоровье.