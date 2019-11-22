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Малышева назвала видимые симптомы рака мозга 

Рамблер 2 часа назад
Врач и телеведущая Елена Малышева назвала симптомы, которые помогут пациенту самостоятельно распознать рак мозга.
Малышева подчеркнула, что самым опасным видом опухоли мозга является глиобластома, — она не поддается профилактическому лечению. Однако даже ее можно попытаться выявить, например, обратив внимание на деформацию носогубных складок. Иногда этот признак сигнализирует о сдавливании мозга.
Помимо этого телеведущая не советует игнорировать такие симптомы как нарушения речи и внезапные проблемы в организме, иными словами "отказ организма от выполнения любых функций". Малышева предупредила, — этот симптом может говорить как о надвигающемся инсульте, так и о раке. Вот почему при его обнаружении необходимо срочно обратиться к неврологу.
Однако медицинский эксперт Андрей Пылев чуть позже заявил, что Малышева сильно упростила свои объяснения. Дело в том, что у рака бывают и очаговые, и общемозговые симптомы. Именно поэтому человек не всегда способен самостоятельно выявить опухоль.
Напомним, ранее "Рамблер" рассказывал, как связаны рак мозга и старение организма.
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Редактор:  Ангелина Ордовская
Теги:
Болезни и лекарства , Видео , Елена Малышева
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