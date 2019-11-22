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Просмотр порно вызывает импотенцию у мужчин 

РИА «ФедералПресс» 3 часа назад
Как просмотр порно вызывает у мужчин импотенцию
Фото: РИА "ФедералПресс"
Врачи узнали, что просмотр порно может вызвать импотенцию. Это происходит из-за ложных ожиданий.
Врачи лондонской клиники Numan провели исследование и пришли к выводу, что просмотр порнофильмов вызывает импотенцию. По их словам, происходит это из-за ложных ожиданий и чрезмерном увлечении.
Так, эксперты отметили, что откровенные кадры являются сильным раздражителем для головного мозга человека. По этой причине вырабатывается большое количество гормонов. Спустя время регулярного просмотра видео для взрослых наступает привыкание, и возбуждение без порнофильма не появляется.
Помимо этого эротические кинокартины вызывают ложные ожидания, так как актеры ведут себя противоестественно. Врачи из Великобритании добавили, что на импотенцию влияет не только порно, но и алкоголь, передает «Актуальные новости».
«ФедералПресс» напоминает, что ранее сексолог сообщила, может ли просмотр порно разрушить отношения. По ее словам, нужно бить тревогу, если появляется подмена.
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Теги:
Болезни и лекарства , ФедералПресс
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