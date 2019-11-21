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Народная медицина

Чем опасны знакомые всем лекарства 

BigPicture.ru 2 часа назад
Чем опасны знакомые всем лекарства
Фото: BigPicture.ru
Самолечение для людей на постсоветском пространстве — самое обычное дело. Большинство из нас считает, что прежде чем обратиться к врачу, нужно попробовать самостоятельно разобраться с недугом. Эта привычка, стойко укоренившаяся в умах наших сограждан, привела к тому, что домашние аптечки буквально ломятся от препаратов самого разного назначения.
Мы без особых раздумий принимаем лекарства без рекомендации врача, даже не задумываясь о том, какому риску себя подвергаем.
К сожалению, лекарства из домашних запасов могут с одинаковым успехом принести как облегчение, так и серьезный вред. Врач-терапевт высшей категории, заведующая терапевтическим отделением клинико-диагностического центра «Мединцентр» Ольга Саакян рассказала журналистам, чем мы рискуем, на свое усмотрение принимая лекарственные препараты.
В среднестатистической домашней аптечке можно найти противопростудные, жаропонижающие, антигистаминные, болеутоляющие, дезинфицирующие и успокаивающие препараты. Могут в ней быть и средства более узкой специализации, например, лекарства от кашля и насморка, проблем с желудочно-кишечным трактом и для помощи при отравлениях.
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Все эти средства можно и нужно применять в домашних условиях, но при этом есть важная оговорка. Их используют самостоятельно лишь в экстренных случаях и только в соответствии с инструкцией. Полагаться на свой или чей-то опыт, а тем более искать советы в интернете, как это сегодня модно, не следует ни в коем случае.
Чтобы выбрать лекарство из своих запасов правильно, нужно смотреть на симптомы болезни и то, насколько они интенсивны и часто повторяются. Если у вас просто заболела голова или желудок и вы приняли средство из своих запасов, то ничего плохого не произойдет.
Но если вас мучают продолжительные, повторяющиеся регулярно головные боли или колики в желудке, то это вполне может говорить о наличии серьезных проблем со здоровьем, при которых нужно немедленно обратиться к врачу. Лечение таких болезней может быть сложным и потребовать комплексного подхода.
Никогда не следует забывать, что самые простые состояния, такие как диарея, насморк или кашель, могут быть как признаками небольшого временного расстройства здоровья, так и опасного для жизни заболевания. Например, кашель может быть признаком как бронхита, так и сердечной недостаточности. Очевидно, что используя таблетки от кашля, можно только потерять драгоценное время и поставить свою жизнь под угрозу.
Особенно осторожно нужно относиться к жаропонижающим препаратам. Знакомый многим поколениям аспирин имеет ряд опасных побочных эффектов, а для людей, имеющих проблемы с желудочно-кишечным трактом он и вовсе противопоказан. Даже у человека, никогда не жаловавшегося на желудок, бесконтрольный прием аспирина может вызвать боли в животе, тошноту и даже рвоту.
У детей аспирин может вызывать тяжелую патологию — синдром Рея, сопровождающийся печеночной недостаточностью и энцефалопатией. Другие препараты от высокой температуры могут быть не менее опасны, поэтому их прием обязательно нужно согласовать с врачом.
Как показывает практика, самая распространенная причина негативного действия хорошо знакомых лекарств на организм — это нарушение дозировки. Мало кто читает инструкцию к препарату, где указаны дозы для разного веса и возраста, побочные эффекты и симптомы передозировки.
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Разовый прием жаропонижающего или болеутоляющего средства в умеренных дозах не нанесет вреда организму, но если недуг не отступает и средство приходится применять снова и снова, то нужно обратиться к медицинским специалистам. Игнорируя это правило, вы имеете все шансы испытать на себе побочные эффекты лекарства.
Мало кто знает, что сосудосуживающие спреи, популярные во всем мире, вызывают у человека привыкание. Любой врач предупредит, что их использование более 5 дней негативно сказывается на организме. Это указано и в инструкции к каждому такому препарату. Нужно помнить, что зависимость от деконгестантов, снимающих отеки слизистой, лечится гораздо сложнее, чем банальный насморк.
Успокоительные средства тем более нужно использовать с опаской. Раздражительность, бессонница, повышенная утомляемость могут быть симптомами проблем с эндокринной системой и даже психических заболеваний. Занимаясь самолечением, можно получить стойкую зависимость от этих лекарств, а при передозировке или неправильном сочетании с другими средствами, даже поставить под угрозу свою жизнь.
Очень распространена у нас в стране привычка принимать обезболивающие средства при любом дискомфорте, не разобравшись в его происхождении. Одну-две таблетки болеутоляющего препарата мы используем при зубной и головной боли, регулярных болезненных ощущениях у женщин и во многих других ситуациях.
Но эти лекарства опасны тем, что вызывают проблемы с ЖКТ, сердцем и вызывают задержку жидкости в организме. Они могут даже стать причиной гипертонического криза, тромбоза или инфаркта. Не нужно забывать и об аллергических реакциях на компоненты препаратов, которые особенно часто угрожают тем, кто любит экспериментировать с малознакомыми лекарствами по совету домашних «экспертов».
Все перечисленные нами лекарственные препараты могут находиться в домашней аптечке и при необходимости приниматься в соответствии с инструкциями. Не нужно забывать и о сроках годности аптечной продукции. Время от времени проведенная в домашней аптечке ревизия избавит от ненужных и даже опасных лекарств и поможет своевременно пополнить запасы основных препаратов.
Чего точно не должно быть дома, так это антибактериальных препаратов. Самодеятельность при приеме антибиотиков приводит к резистентности, когда штамм возбудителя инфекции становится устойчивым к препаратам и лечение значительно усложняется. Поэтому антибактериальные средства может назначать исключительно врач.
И помните, что многие лекарства в сочетании с алкоголем становятся смертельно опасными!
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