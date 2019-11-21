Как связаны рак мозга и старение организма

Рак мозга — один из наиболее опасных видов онкологии, с которым ежегодно сталкиваются порядка 10 тысяч россиян. Самая страшная опухоль головного мозга зовется глиобластомой, — она возникает сразу на четвертой стадии и практически не поддается лечению.

Другая опасность онкологии мозга заключается в том, что ее крайне сложно распознать. "Рамблер" выяснял, почему так происходит.

Если злокачественная опухоль мозга начала развиваться у молодого человека, скорее всего он раньше обратится к врачу, чем пожилой человек, столкнувшийся с той же болезнью, но еще не знающий о ней. Дело в том, что симптомы рака мозга зачастую легко спутать с процессом старения.

На начальной стадии пациент испытывает проблемы с памятью, иногда начинает невнятно говорить, ему становится тяжело передвигаться, а зрение день за днем ухудшается. Если для молодых все эти симптомы серьезный сигнал о том, что с их организмом что-то не так, то пожилые люди списывают все это на усталость и возраст.

Так или иначе, врачи советуют при возникновении всех вышеперечисленных симптомов немедленно обратиться к специалисту. Если диагноз не подтвердится, вы будете спокойны за свое здоровье. Если же опухоль обнаружат, от нее будет гораздо проще избавиться на ранней стадии.