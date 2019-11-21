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Болезни и лекарства

Онколог перечислил главные заблуждения о раке 

Medical Note 18 минут назад
Онколог перечислил главные заблуждения о раке
Фото: Medical Note
Главный внештатный онколог Минздрава России и академик РАН Андрей Каприн развеял основные мифы о раке. Об этом пишет газета «Аргументы и факты».
Согласно одному из главных мифов, рак — это приговор. Специалист пояснил, что многие люди с этим заболеванием ходят на работу, воспитывают детей. В общем, живут обычной жизнью.
Кроме того, на ранней стадии недуга достижима ремиссия, которая может продолжаться всю жизнь.
Миф 2: рак — это сильная боль и мучения. Сегодня есть масса современных обезболивающих препаратов. На ранних стадиях «рак не болит».
Миф 3: за границей лечат лучше. На самом деле лечение злокачественных опухолей проводится по единым международным протоколам. То есть, пациент получает одинаковое лечение как в России, так и за рубежом.
Также специалист посоветовал не искать информацию о заболеваниях на тематических форумах в интернете.
Там велик риск проникнуться советами народных целителей, о методике которых «не знают врачи». Рак — не простуда. С ним можно бороться лишь с помощью проверенных методов — химиотерапии, хирургии, ядерной медицины.
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Теги:
Болезни и лекарства , Андрей Каприн , Минздрав РФ , РАН , Аргументы и Факты
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