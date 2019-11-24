Как предотвратить остеопороз правильным питанием

Остеопороз является одним из самых тяжелых заболеваний для человека. Только в России от этого недуга страдает 14,5 миллионов человек, а 20 миллионов находятся в группе риска. «Рамблер» выяснил, как предотвратить появление опасного заболевания, употребляя такой продукт, как творог.
Почему возникает остеопороз
Это заболевание костной ткани, которое делает наши кости невероятно хрупкими, приводя к многочисленным переломам всех конечностей. При остеопорозе минеральная плотность костей значительно снижается. Ученые медицинского университета Ганновера вывели множество причин проявления данного заболевания, например, в молодые годы многие не уделяют должное внимание своему здоровью, употребляя большое количество алкоголя, табачных изделий и низкокачественной еды — фастфуда. Плюс ко всему, в городских условиях все жители привыкают к малоподвижности, тем самым дают возможность многочисленным заболеваниям наведываться в их жизнь. После 45 лет в человеческом организме сокращается выработка определенных гормонов, необходимых нашим костям. Большинство людей даже и не задумываются о балансе микроэлементов в организме и впоследствии страдают от их дефицита. Отметим, что на протяжении всей жизни человек подвержен психологическим нагрузкам и множественным стрессам. Нервная система становится расшатанной, снижая защитные свойства организма. Таким образом подрывается иммунитет здорового человека, и остеопороз с легкостью проявляется у молодых людей, несмотря на то, что это заболевание в большей мере свойственно пожилым.
Профилактика правильным питанием
Научно доказано: фактором, препятствующим появлению остеопороза, является правильный и сбалансированный рацион. Медики призывают употреблять в пищу только натуральные продукты и отказаться от консервантов, содержащихся во многих продуктах. Консерванты мешают усвоению полезных веществ в организме и способствуют быстрому выведению кальция, который является главным для поддержания костных тканей. В каких продуктах содержатся важные для костей микроэлементы?
- Творог, молоко, сыр и другая молочная продукция.
- Рыба и птица.
- Фрукты и овощи, бобовые, стручковые и различные крупы.
Почему творог на первом месте
В число элементов, содержащих в твороге, входит:
- Витамин В12, помогающий нервной системе функционировать.
- Витамин В2, отвечающий за метаболизм.
- Витамин А. Он полезен для выработки клеток, которые отвечают за иммунную систему и внешний вид кожи.
«Нередко при таком серьезном заболевании, как остеопороз, больным назначают специальные диеты. Молочная продукция богата высоким содержанием кальция и лактозы, улучшающей абсорбцию кальция в организме. Употребление творога в большом количестве так же имеет большое количество побочных эффектов, но стоит отметить, что в разумной дозировке этот продукт может не только предотвратить появление остеопороза, но и других серьёзных заболеваний костей», — уверена Наталья Ливнинская, диетолог.
Здоровый человек может есть творог в любое время суток, но всегда стоит обращать внимание на режим дня и личные предпочтения. Так как творог богат белком, который долго усваивается в организме, этот продукт лучше всего подходит для завтрака. Если вам захочется поужинать творогом, обратите внимание на его жирность, она может сказаться на поджелудочной железе, перегрузив ее большим количеством натрия.