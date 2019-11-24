Как предотвратить остеопороз правильным питанием

Какой болезни поможет избежать творог

Остеопороз является одним из самых тяжелых заболеваний для человека. Только в России от этого недуга страдает 14,5 миллионов человек, а 20 миллионов находятся в группе риска. «Рамблер» выяснил, как предотвратить появление опасного заболевания, употребляя такой продукт, как творог.

Почему возникает остеопороз

Это заболевание костной ткани, которое делает наши кости невероятно хрупкими, приводя к многочисленным переломам всех конечностей. При остеопорозе минеральная плотность костей значительно снижается. Ученые медицинского университета Ганновера вывели множество причин проявления данного заболевания, например, в молодые годы многие не уделяют должное внимание своему здоровью, употребляя большое количество алкоголя, табачных изделий и низкокачественной еды — фастфуда. Плюс ко всему, в городских условиях все жители привыкают к малоподвижности, тем самым дают возможность многочисленным заболеваниям наведываться в их жизнь. После 45 лет в человеческом организме сокращается выработка определенных гормонов, необходимых нашим костям. Большинство людей даже и не задумываются о балансе микроэлементов в организме и впоследствии страдают от их дефицита. Отметим, что на протяжении всей жизни человек подвержен психологическим нагрузкам и множественным стрессам. Нервная система становится расшатанной, снижая защитные свойства организма. Таким образом подрывается иммунитет здорового человека, и остеопороз с легкостью проявляется у молодых людей, несмотря на то, что это заболевание в большей мере свойственно пожилым.

Профилактика правильным питанием

Творог, молоко, сыр и другая молочная продукция. Рыба и птица. Фрукты и овощи, бобовые, стручковые и различные крупы. Научно доказано: фактором, препятствующим появлению остеопороза, является правильный и сбалансированный рацион. Медики призывают употреблять в пищу только натуральные продукты и отказаться от консервантов, содержащихся во многих продуктах. Консерванты мешают усвоению полезных веществ в организме и способствуют быстрому выведению кальция, который является главным для поддержания костных тканей. В каких продуктах содержатся важные для костей микроэлементы?

Почему творог на первом месте

Витамин В12, помогающий нервной системе функционировать. Витамин В2, отвечающий за метаболизм. Витамин А. Он полезен для выработки клеток, которые отвечают за иммунную систему и внешний вид кожи. В число элементов, содержащих в твороге, входит:

«Нередко при таком серьезном заболевании, как остеопороз, больным назначают специальные диеты. Молочная продукция богата высоким содержанием кальция и лактозы, улучшающей абсорбцию кальция в организме. Употребление творога в большом количестве так же имеет большое количество побочных эффектов, но стоит отметить, что в разумной дозировке этот продукт может не только предотвратить появление остеопороза, но и других серьёзных заболеваний костей», — уверена Наталья Ливнинская, диетолог.

Здоровый человек может есть творог в любое время суток, но всегда стоит обращать внимание на режим дня и личные предпочтения. Так как творог богат белком, который долго усваивается в организме, этот продукт лучше всего подходит для завтрака. Если вам захочется поужинать творогом, обратите внимание на его жирность, она может сказаться на поджелудочной железе, перегрузив ее большим количеством натрия.