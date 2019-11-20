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Как отличить поверхностный гастрит 

Рамблер 3 часа назад
Поверхностным гастритом в медицине называют хроническое заболевание желудка. В современном мире количество людей, страдающих от этого недуга, увеличивается. Среди причин может быть неправильное питание, вредные привычки и нездоровый образ жизни. Симптомы у этого диагноза не самые приятные, поэтому легче предотвратить его. "Рамблер" рассказывает, как правильно отличить поверхностный гастрит от хронического.
Существует три степени поверхностного гастрита: слабый, умеренный и сильный. Все они отличаются интенсивностью симптомов и клинической картиной.
Чаще всего поверхностный гастрит появляется у тех, кто вовремя не вылечил острую форму этого заболевания. Поэтому, если вы чувствуете дискомфорт и характерные боли на протяжении нескольких дней, необходимо обратиться к врачу и сделать гастроскопию.
Заболевание возникает из-за поражения оболочки желудка. Среди причин медики также выделяют неправильное и нерегулярное питание, деятельность бактерий, употребление жирной и острой пищи и последствия вредных привычек. Очень часто гастрит появляется из-за частого употребления алкоголя.
Симптомы поверхностного гастрита немного отличаются от обычного заболевания. Для него характерен неприятный запах изо рта, расстройство желудка, чувство тяжести. Одним из характерных признаков является тянущая боль под правым ребром, которая усиливается после приема пищи.
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Редактор:  Елизавета Назарова
Теги:
Болезни и лекарства , Видео
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