Ученые заявили, что обычная соль может заменить антибиотики

Обычная поваренная соль может с легкостью заменить антибиотики. К такому выводу пришли ученые из Гарвардского университета (США) после опыта с мышами.

Специалисты в ходе эксперимента разделили грызунов на две группы: одним давали пресную пищу, а другим — соленую. Выяснилось, что представители второй группы лучше справлялись с болезнями.

Ученые пришли к выводу, что механизм защиты организма с помощью соли выработался с древности. В прошлом люди не использовали медицинские препараты, а иммунитет самостоятельно справлялся с воспалительными процессами. Не исключено, что организм человека научился справляться с вирусами благодаря соли.

Дело в том, что кислая среда считается неблагоприятной для вредоносных микробов. Таким же образом на них действует и хлорид натрия, который находится в соли. Ученые напомнили, что не стоит злоупотреблять солью, потому что чрезмерное употребление может привести к засорению кровеносных сосудов и нарушению работы сердца, пишут «Актуальные новости».