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Ученые заявили, что обычная соль может заменить антибиотики 

РИА «ФедералПресс» 4 часа назад
Обычная соль может заменить антибиотики
Фото: РИА "ФедералПресс"
Обычная поваренная соль может с легкостью заменить антибиотики. К такому выводу пришли ученые из Гарвардского университета (США) после опыта с мышами.
Специалисты в ходе эксперимента разделили грызунов на две группы: одним давали пресную пищу, а другим — соленую. Выяснилось, что представители второй группы лучше справлялись с болезнями.
Ученые пришли к выводу, что механизм защиты организма с помощью соли выработался с древности. В прошлом люди не использовали медицинские препараты, а иммунитет самостоятельно справлялся с воспалительными процессами. Не исключено, что организм человека научился справляться с вирусами благодаря соли.
Дело в том, что кислая среда считается неблагоприятной для вредоносных микробов. Таким же образом на них действует и хлорид натрия, который находится в соли. Ученые напомнили, что не стоит злоупотреблять солью, потому что чрезмерное употребление может привести к засорению кровеносных сосудов и нарушению работы сердца, пишут «Актуальные новости».
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Теги:
Болезни и лекарства , Гарвардский университет
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