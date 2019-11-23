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Тревожные сигналы, которые посылает тело во время сна 

Рамблер 1 час назад
Сигналы, которые посылает тело во время сна
Фото: depositphotos.com
Скрип зубов, сильное потоотделение, разговоры — все это и многое другое происходит с нашим телом во время сна. «Рамблер» постарается разобраться, что же означают все эти сигналы.

Храп

Храп, который появляется время от времени не нуждается в лечении. Но если вы храпите на постоянной основе, то это может быть симптомом сонного апноэ — синдрома кратковременных остановок дыхания во сне. Из-за этого нарушается насыщение крови кислородом, поэтому после пробуждения вы можете чувствовать себя уставшим, также повышается артериальное давление и растет нагрузка на сердце, что увеличивает риск инфаркта и инсульта.

Скрип зубов

Непроизвольное сжатие зубов называется бруксизмом, и возникает оно из-за спазмов живательных мышц. И поскольку ночью мы не контролируем свое тело, эти спазмы усиливаются до такой степени, что зубы начинают скрипеть. Кофеин, алкоголь и некоторые лекарства могут спровоцировать ночной скрип зубами.

Сильное потоотделение

Если вы просыпаетесь в поту, то возможно вам просто жарко — попробуйте отрегулировать комнатную температуру. Если проблема не исчезла, следует показаться врачу. Усиленное потоотделение по ночам может быть симптомом гормональных сбоев — болезни щитовидной железы и менопауза. Некоторые инфекционные заболевания (например, туберкулез) также могут приводить к повышенной потливости.

Разговоры

Нечленораздельное бормотание не опасно, если оно повторяется изредка. К возможным причинам относят переутомление, длительный стресс, злоупотребление алкоголем и такие дегенеративные заболевания нервной системы, как болезнь Паркинсона и болезнь Альцгеймера.
Если какие-то из перечисленных сигналов тела вас беспокоят, то следует поделиться своими жалобами со специалистом. Лучше, если это будет сомнолог, который занимается профилактикой и лечением расстройств сна.
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Редактор:  Анастасия Иванова
Теги:
Болезни и лекарства
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