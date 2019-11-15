Россияне заразились ВИЧ из-за врачебной халатности 

В Ставропольском крае двое взрослых и трое детей заразились ВИЧ по вине местных врачей.
Инцидент произошел в городе Буденновске в 2018 году. Первым о случившемся узнал пациент Игорь, чей диагноз установили лишь через год. Как выяснилось, россиянам ставили капельницы с катетерами, которые использовали не один раз. Врачи плохо обрабатывали их, в результате чего пострадало четыре человека.
Виновной назначили старшую медсестру Ольгу Труфанову, однако женщина отрицает вину. Пострадавшим суд назначил компенсации, а также бесплатную терапию.
Напомним, ранее "Рамблер" рассказывал о ребенке, который остался без руки по ошибке врачей.