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Россияне заразились ВИЧ из-за врачебной халатности 

Рамблер 3 часа назад
В Ставропольском крае двое взрослых и трое детей заразились ВИЧ по вине местных врачей.
Инцидент произошел в городе Буденновске в 2018 году. Первым о случившемся узнал пациент Игорь, чей диагноз установили лишь через год. Как выяснилось, россиянам ставили капельницы с катетерами, которые использовали не один раз. Врачи плохо обрабатывали их, в результате чего пострадало четыре человека.
Виновной назначили старшую медсестру Ольгу Труфанову, однако женщина отрицает вину. Пострадавшим суд назначил компенсации, а также бесплатную терапию.
Напомним, ранее "Рамблер" рассказывал о ребенке, который остался без руки по ошибке врачей. 
Редактор:  Ангелина Ордовская
Теги:
Болезни и лекарства , Видео
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