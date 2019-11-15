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Врачи впервые совершили пересадку органа из-за вейпинга 

Рамблер 3 часа назад
Не так давно в штате Мичиган врачи пересадили 17-летнему юноше легкие. Операция спасла подростку жизнь. Как сообщают СМИ, на операционный стол американца привело курение электронных сигарет.
Школьник оказался в больнице еще в начале сентября. Через неделю состояние пациента стало критическим, и медики решили подключить его к аппарату искусственной вентиляции легких. Спустя еще семь дней он был подключен к аппарату для поддержания работы сердца и других органов.
В один момент подросток оказался на грани жизни и смерти и тогда было решено провести операцию по пересадке легких, которая и уберегла юношу от летального исхода. Это первый случай, когда из-за вейпинга пациенту пришлось пересаживать орган.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что число вейперов, умерших от неизвестной болезни, увеличилось. 
Редактор:  Ангелина Ордовская
Теги:
Болезни и лекарства , Видео
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