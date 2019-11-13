Ученые рассказали, как предотвратить смертельное слабоумие

Норвежские ученые рассказали, что поможет людям избежать смертельного слабоумия.

По мнению экспертов, предотвратить различные формы возрастной деменции, в том числе смертельной, можно с помощью регулярных физических нагрузок.

К таким выводам ученые пришли, проанализировав данные исследований, которые стартовали еще в 1984 году. Выяснилось, что риск столкнуться с деменцией в старости был на 40% ниже у людей с хорошей физической подготовкой.