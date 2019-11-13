Норвежские ученые рассказали, что поможет людям избежать смертельного слабоумия.
По мнению экспертов, предотвратить различные формы возрастной деменции, в том числе смертельной, можно с помощью регулярных физических нагрузок.
К таким выводам ученые пришли, проанализировав данные исследований, которые стартовали еще в 1984 году. Выяснилось, что риск столкнуться с деменцией в старости был на 40% ниже у людей с хорошей физической подготовкой.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о незаметных признаках того, что вам грозит деменция.