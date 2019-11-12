Названы продукты, которые снижают холестерин

Названы продукты, которые помогут снизить холестерин

Уровень холестерина тесно связан со стилем питания. Врачи назвали фрукты, которые помогут снизить холестерин.

Медики рассказали, что фрукты и овощи, которые богаты клетчаткой, способны помочь контролировать уровень холестерина. Так, рекомендуется включить в свой рацион авокадо. Этот фрукт богат витаминами К, С, В5, В6 Е. Сообщается, что благодаря употреблению авокадо организм лучше регулирует уровень холестерина.

Специалисты советуют есть яблоки. По словам экспертов, пектин снижает уровень холестерина и предотвращает повреждение сердечной мышцы.

Врачи отметили пользу цитрусовых фруктов. Они, как сообщают врачи, содержат гесперид, который замедляет процесс затвердения артерий и снижает уровень холестерина.

Эксперты рассказали, что абрикосы также содержат пектин, который выводит холестерин из организма. Этот фрукт богат витамином РР. Сообщается, что особенно много этого витамина в кислых абрикосах.

Рекомендуется есть киви. Этот фрукт сжигает вредные жиры, что избавляет организм от тромбов. Также, если употреблять этот фрукт ежедневно, то снижается уровень вредных жирных кислот в крови, пишет «МедикФорум».

Ранее врачи назвали продукты, которые защищают от закупоривания артерий. Так, рекомендуется есть жирную рыбу.

Фото: ФедералПресс /Евгений Поторочин