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Чем опасна тахикардия 

Рамблер 2 часа назад
Обычно человек не замечает, как бьется его сердце. Но если вдруг орган дает сбой, не заметить это просто невозможно. Сердцебиение становится слишком частым, говорят, что сердце готово выпрыгнуть из груди. Почему возникает тахикардия и насколько она опасна, рассказывает «Рамблер».
В большинстве случаев тахикардия становится временным явлением, вызванным, например, стрессом или физической нагрузкой. В этом случае учащенное сердцебиение вскоре проходит само. Но иногда аритмия может стать симптомом, куда более опасным, свидетельствующим о серьезных проблемах в работе организма.
Стоит всерьез задуматься о визите к доктору, если учащенное сердцебиение сопровождается некоторыми неприятными симптомами:
  • бессонница;
  • постоянная усталость;
  • одышка, нехватка воздуха;
  • непонятные и частые перепады настроения;
  • отсутствие аппетита;
  • ноющая боль в грудной клетке.
Не обращать внимания на вышеназванные симптомы просто опасно, поскольку вкупе с ними тахикардия «сообщать» о таких заболеваниях, как гипертония, сбои в работе щитовидной железы, анемия средней и тяжелой степени, ишемическая болезнь сердца и др.
Самостоятельно пытаться лечить тахикардию не следует, необходимо обратиться к специалисту для постановки правильного диагноза.
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Редактор:  Александра Нечаева
Теги:
Болезни и лекарства , Видео
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